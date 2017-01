Belgen kopen transportgroep Van der Lee

ANP Belgen kopen transportgroep Van der Lee

ZELLIK - De Nederlandse transportgroep Van der Lee komt in Belgische handen. De onderneming met meer dan vierhonderd medewerkers wordt overgenomen door het Vlaamse Vervaeke, dat net als Van der Lee gespecialiseerd is in tanktransport binnen de chemische- en petroleumsector.

Door ANP - 18-1-2017, 15:46 (Update 18-1-2017, 15:46)

Door de deal worden de Belgen in een klap een van de belangrijkste tankvervoerders van West-Europa. De familiebedrijven zijn samen goed voor een omzet van meer dan 110 miljoen euro, een vloot van zevenhonderd trucks, meer dan duizend tankopleggers en een team van negenhonderd medewerkers.

Vervaeke-baas Frédéric Derumeaux spreekt van een ,,unieke kans'' om zijn werkterrein en dienstenaanbod uit te breiden. Van der Lee heeft vooral goede connecties in Nederland en Duitsland. Er is geen overnamesom naar buiten gebracht.