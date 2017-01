Nog veel werk voor TTIP-verdrag

BRUSSEL - Voordat het vrijhandelsverdrag TTIP tussen de EU en de VS kan worden gesloten, moeten op belangrijke terreinen nog veel meningsverschillen worden overbrugd. Dat lieten de onderhandelaars van beide partijen dinsdag weten in een overzicht van de stand van zaken.

Door ANP - 17-1-2017, 16:18 (Update 17-1-2017, 16:18)

Onder meer op het gebied van publieke aanbestedingen, de omstreden investeringsbescherming en handelsmerken lopen de standpunten nog ver uiteen. Volgens EU-handelscommissaris Cecilia Malmström was er op andere punten toenadering. ,,We hebben aanzienlijke en tastbare vooruitgang geboekt. Ik zie ernaar uit om in gesprek te gaan met de nieuwe Amerikaanse regering over de toekomst van de trans-Atlantische handelsrelaties.’’

De partijen onderhandelen sinds juli 2013, maar of er een akkoord komt wordt nu een zaak voor de regering-Trump. Die heeft tijdens zijn verkiezingscampagne steeds benadrukt ,,niet in vrijhandelsverdragen te geloven” en lijkt de Amerikaanse markt af te willen schermen.