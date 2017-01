Verliezen op Europese beurzen houden aan

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen stonden dinsdag in de middaghandel op verlies. Beleggers verwerkten de speech van de Britse premier Theresa May, waarin ze nogmaals aangaf dat er bij de brexit geen concessies worden gedaan om toegang tot de Europese markt te waarborgen. Luchtvaartaandelen deden het goed door overnamegeruchten rond Lufthansa.

Door ANP - 17-1-2017, 16:10 (Update 17-1-2017, 16:10)

De Amsterdamse AEX-index stond rond 15.50 uur 0,3 procent in de min op 482,51 punten. De MidKap zakte 0,5 procent naar 687,06 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs gaven 0,1 en 0,4 procent prijs. De FTSE in Londen stond na de lange winstreeks van de afgelopen weken op een verlies van 1 procent.

In de MidKap stond Air France-KLM bovenaan met een winst van 1,4 procent. Beleggers reageerden op berichten van mogelijke interesse van Etihad in een groot belang in Lufthansa. Volgens de Italiaanse krant Il Messagero denkt de Arabische luchtvaartmaatschappij zelfs over een fusie met zijn Duitse branchegenoot. Het aandeel Lufthansa steeg 5 procent in Frankfurt. In Londen werden de prijsvechters easyJet en Wizz Air 2 tot 3 procent meer waard.

TMG

Bij de kleinere fondsen op het Damrak steeg Telegraaf Media Groep (TMG) bijna 10 procent naar 5,50 euro. Daarmee overtreft de koers duidelijk het overnamebod van 5,25 euro per aandeel dat het Belgische Mediahuis op tafel heeft gelegd. Dinsdag bleek dat John de Mol een belang van meer dan 18 procent bezit in TMG, terwijl investeringsmaatschappij Dasym geen belang meer heeft in het mediaconcern.

De AEX werd aangevoerd door maritiem dienstverlener SBM Offshore, die 0,9 procent won. Staalproducent ArcelorMittal stond onderaan met een min van 2,2 procent.

Zalando

In Frankfurt zag webwinkel Zalando 6 procent aan beurswaarde verdampen, na tegenvallende omzetcijfers. In Londen ging industrieconcern Rolls-Royce 5 procent vooruit. De producent van onder meer vliegtuigmotoren heeft voor omgerekend meer dan 760 miljoen euro aan schikkingen getroffen wegens vermeende omkooppraktijken.

De euro was 1,0700 dollar waard, tegen 1,0599 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 53,23 dollar, terwijl Brent 1,5 procent duurder werd bij 56,67 dollar per vat.