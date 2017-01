John de Mol meldt groot belang in TMG

ANP John de Mol meldt groot belang in TMG

AMSTERDAM - John de Mol bezit een kapitaalbelang en stemrecht van 18,4 procent in Telegraaf Media Groep (TMG). Dat blijkt uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Door ANP - 17-1-2017, 10:42 (Update 17-1-2017, 10:42)

Er zijn in de archieven van de AFM geen eerdere meldingen rond De Mol en TMG terug te vinden. Verder werd bekend dat investeringsmaatschappij Dasym geen belang en stemrecht meer heeft bij TMG. Bij een melding uit januari 2009 bezat Dasym nog ruim 20 procent van de aandelen TMG, met een evenredig stemrecht.

Tevens werd gemeld dat Delta Lloyd nu 11,2 procent van TMG heeft. Bij een melding uit mei 2011 was dat nog 7,1 procent.

Mediahuis

Een woordvoerder namens De Mol wilde desgevraagd geen commentaar geven op de zaak. Bij Dasym was niemand bereikbaar voor een reactie.

TMG heeft een overnamebod ontvangen van het Belgische Mediahuis en grootaandeelhouder VP Exploitatie ter waarde van 243 miljoen euro, of 5,25 euro per aandeel. VP Exploitatie is het investeringsvehikel van de familie Van Puijenbroek. Die heeft een belang van 40 procent in TMG.