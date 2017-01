Europese autoverkoop plust opnieuw in 2016

BRUSSEL - De autoverkopen in de Europese Unie zijn afgelopen jaar bijna 7 procent hoger uitgekomen dan in 2015. Volgens brancheorganisatie ACEA zijn er dik 14,6 miljoen nieuwe personenauto's geregistreerd. Mede door een goede eindejaarsverkoop in december zat de automarkt voor het derde achtereenvolgende jaar in de lift.

In vrijwel alle belangrijke Europese landen was sprake van groei. In Italië gingen de verkopen vorig jaar zelfs een kleine 16 procent omhoog. Spanje noteerde een plus van bijna 11 procent, en in Frankrijk en Duitsland gingen de verkopen zo'n 5 procent omhoog.

Het door een dieselschandaal geplaagde Volkswagen verkocht van alle autobouwers opnieuw de meeste wagens. Maar het Europese marktaandeel van het Duitse concern liep wel iets terug, van bijna 25 procent in 2015 tot iets minder dan 24 procent. Dat was nog altijd ruim meer dan de nummer twee Renault, die ongeveer een tiende van de markt in handen heeft.

In Nederland was, zoals eerder gemeld, wel sprake van een flinke daling (min 15 procent) in de verkopen van nieuwe auto's. De terugval komt vooral door de nieuwe bijtellingsregels die begin vorig jaar ingingen. Autobedrijven en leasemaatschappijen hebben hier eind 2015 juist extreem veel nieuwe diesels en stekkerwagens op kenteken laten zetten, om nog te profiteren van de oude belastingtarieven.