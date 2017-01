Cybercrime en terreur jagen topman angst aan

AMSTERDAM - Bestuursvoorzitters van Nederlandse bedrijven maken zich relatief veel zorgen over terrorisme, cybercrime en sociale instabiliteit. Ongeveer acht op de tien topmensen maken zich daar druk om in Nederland tegenover de helft tot twee derde wereldwijd. Dat komt volgens consultancybureau PwC naar voren uit onderzoek onder 1400 topmannen en -vrouwen uit 79 landen.

Door ANP - 16-1-2017, 19:02 (Update 16-1-2017, 19:02)

Naast de zorgen over terrorisme, hackers en sociale onrust zijn de bestuurders van Nederlandse bedrijven ook onder meer ongerust over de toenemende invloed van protectionisme. Zes op de tien zijn daar matig tot zeer bezorgd over.

In Nederland is er daarentegen juist betrekkelijk veel vertrouwen in de economie, de werkgelegenheid en de omzetgroei van eigen bedrijven. De helft van de ondervraagden denkt dat het personeelsbestand het komende jaar zal groeien. Als er al banen verdwijnen dan komt dat volgens drie op de tien zeker door automatisering.