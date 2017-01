Miljardenfusie in brillenbranche

ANP Miljardenfusie in brillenbranche

PARIJS - De Italiaanse brillenmaker Luxottica wil fuseren met de Franse producent van brillenglazen Essilor. Daardoor ontstaat een brillengigant met een marktwaarde van circa 46 miljard euro. Dat maakten de twee ondernemingen maandag bekend.

Door ANP - 16-1-2017, 7:58 (Update 16-1-2017, 7:58)

Luxottica is eigenaar van grote merken als Ray-Ban en Oakley. Essilor is vooral bekend via het glazenmerk Varilux. De twee bedrijven zijn goed voor een gecombineerde omzet van ruim 15 miljard euro en hebben bij elkaar meer dan 140.000 mensen op de loonlijst staan.

Leonardo Del Vecchio, de 81-jarige oprichter en topman van Luxxotica, wordt via zijn eigen investeringsbedrijf Delfin de grootste aandeelhouder van het fusiebedrijf met een belang van 31 procent. EssilorLuxottica zal genoteerd zijn aan de beurs in Parijs.