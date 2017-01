Duitse meubelmakers boeren relatief goed

KEULEN - Duitse meubelmakers zijn in Europa toonaangevend en kenden het afgelopen jaar voor het eerst een omzet van maar liefst 18 miljard euro. Alleen in China en in de Verenigde Staten worden meer meubels gemaakt.

Door ANP - 15-1-2017, 9:58 (Update 15-1-2017, 9:58)

De Duitse meubelindustrie beleefde vorig jaar een groei van 3,5 procent en voorziet minstens 2 procent groei in 2017. Dit meldde zondag de voorzitter van de vereniging voor de meubelindustrie, Axel Schramm, aan de vooravond van de meubelbeurs. Die heet officieel de Internationale Interieurbeurs en wordt deze week in Keulen gehouden (16 - 22 januari).

Toch heeft de branche ook grote problemen. De import van goedkope meubels en de aanhoudende prijzenoorlog tussen meubelwinkels of -ketens drukken de prijzen van de Duitse meubels. Daarmee is het rendement laag en worden veel noodzakelijke investeringen in de sector uitgesteld.