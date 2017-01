Moody's schikt over dubieuze 'ratings'

Moody's schikt over dubieuze 'ratings'

NEW YORK - Kredietbeoordelaar Moody's heeft zich in een schikking met de Amerikaanse autoriteiten verplicht ruim 810 miljoen euro boete te betalen aan het ministerie van Justitie en aan deelstaten van de VS, meldden Amerikaanse media zaterdag.

Door ANP - 14-1-2017, 10:11 (Update 14-1-2017, 10:11)

De onderneming wordt ervan beschuldigd uit eigen belang de grote risico's van bepaalde waardepapieren niet in de beoordelingen te hebben meegenomen. Met de ineenstorting van de Amerikaanse onroerendgoedmarkt eind 2007 zakte de waarde van die producten ineen. Ze droegen daarmee bij aan de crisis op de financiële markten en de ernst van de recessie die volgde.

Moody's blijft er overigens bij dat de onderneming geen wetten heeft overtreden en dat ze nog steeds achter zijn 'ratings' staat.

Kredietbeoordelaar Standard en Poor's betaalde bijna twee jaar geleden al circa anderhalf miljard euro om verder met rust te worden gelaten over de dubieuze beoordelingen in de aanloop naar de crisis. Het bedrijf betaalde de boete aan het ministerie (van Justitie), de deelstaten, een Californisch pensioenfonds en aan toezichthouders op de beurs.