Wall Street kalm richting lang weekeinde

ANP Wall Street kalm richting lang weekeinde

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn vrijdag na een dag zonder grote koersuitslagen begonnen aan een extra lang weekeinde. Maandag blijft Wall Street wegens Martin Luther King Day gesloten. Beleggers verwerkten onder meer de kwartaal- en jaarcijfers van drie grote banken.

Door ANP - 13-1-2017, 21:25 (Update 13-1-2017, 22:14)

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 19.885,73 punten. Eerder op de dag leek de hoofdgraadmeter nog verder op te stomen richting de mijlpaal van 20.000 punten, die nog altijd niet is gepasseerd. De bredere S&P 500 kreeg er 0,2 procent bij en eindigde op 2274,64 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent naar 5574,12 punten.

Amerikaanse winkeliers zagen hun verkopen in de belangrijke decembermaand met 0,6 procent toenemen. Economen rekenden gemiddeld op iets meer. Ook cijfers over het consumentenvertrouwen vielen wat tegen. Een maandelijkse meting van de universiteit van Michigan wees voor januari op een lichte daling, waar economen een verdere toename hadden voorspeld.

Nike sterkste stijger

De sterkste stijger bij de hoofdfondsen was Nike. De fabrikant van sportkleding werd 1 procent meer waard. Ook entertainmentconcern Walt Disney en machinebouwer Caterpillar waren met plussen van 0,5 procent boven in de Dow te vinden. Supermarktconcern Wal-Mart sloot de rij met een verlies van 1,2 procent.

JPMorgan Chase kreeg er ook 0,5 procent bij. De bank zag afgelopen kwartaal de winst flink oplopen, mede dankzij hogere opbrengsten uit de obligatiehandel. Branchegenoot Bank of America boekte eveneens fors meer winst en kondigde daarnaast een uitbreiding aan van zijn aandeleninkoopprogramma. Het aandeel steeg 0,4 procent. Wells Fargo zag het resultaat juist licht dalen maar steeg wel het sterkst van de drie banken: 1,5 procent.

Fiat Chrysler omlaag

Fiat Chrysler leverde in New York 2,2 procent in. Donderdag verloor het Italiaans-Amerikaanse autoconcern al 18 procent nadat bekend was geworden dat het net als branchegenoot Volkswagen verdacht wordt met uitstootgegevens van dieselauto's te hebben gesjoemeld. Op de beurs in Milaan vertoonde het aandeel eerder op de dag nog enig herstel.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent naar 52,50 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper bij 55,56 dollar per vat. De euro werd voor 1,0640 dollar verhandeld, tegen 1,0630 dollar bij het slot van de Europese beurzen.