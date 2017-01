Toezichthouder VS houdt vast aan milieunormen

NEW YORK - De Amerikaanse milieutoezichthouder EPA houdt komende jaren vast aan zijn milieunormensysteem voor auto’s en kleine vrachtwagens. Dat heeft het agentschap vrijdag verklaard in een evaluatie van dit onder president Barack Obama ingevoerde beleid. Een en ander maakt het voor de aanstaande regering van Donald Trump waarschijnlijk lastiger om een andere milieukoers te varen.

Door ANP - 13-1-2017, 17:12 (Update 13-1-2017, 17:12)

Het gaat bijvoorbeeld om regels over de CO2-uitstoot van auto's in de VS. Die zijn onderdeel van Obama's strijd tegen klimaatverandering. Volgens het systeem worden de normen elk jaar aangescherpt, tot in 2025.

EPA-bestuurder Gina McCarthy benadrukte vrijdag dat Amerikaanse chauffeurs door de regels miljarden dollars aan de pomp besparen. Tegelijkertijd bieden ze volgens haar een effectieve bescherming van de volksgezondheid en het milieu.