Topman ING België stapt op

ANP Topman ING België stapt op

BRUSSEL - De topman van ING België, Rik Vandenberghe, stapt eind februari op. Hij heeft volgens de bank zijn ontslag ingediend, omdat hij een aanbieding heeft gekregen van het grote Belgische bouwconcern Besix om daar de hoogste baas te worden.

Door ANP - 13-1-2017, 10:50 (Update 13-1-2017, 10:50)

Vandenberghe werkte meer dan dertig jaar bij ING. Hij stond sinds mei 2013 aan het hoofd van de Belgische tak van de bank. ,,Ik vertrek met een gerust hart, want ik weet dat ik ING in goede handen achterlaat'', liet Vandenberghe vrijdag weten.

ING is momenteel bezig met een grote reorganisatie, waarbij in België circa 3500 banen worden geschrapt. De bank heeft het daarover nog altijd aan de stok met de Belgische vakbonden. Die verklaarden eerder deze week voorlopig niet meer verder te willen praten met de directie. De bonden probeerden het aantal ontslagen terug te dringen door aan te sturen op werktijdverkorting voor het personeel, maar de bank zag niets in dat voorstel.

ING stelt dat binnen afzienbare tijd bekend wordt wie Vandenberghe opvolgt.