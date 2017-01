Omzet winkels neemt flink toe

DEN HAAG - Winkels kenden in november opnieuw een goede maand. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 13-1-2017, 7:06 (Update 13-1-2017, 7:06)

De omzet in Nederlandse winkels lag in november 4,5 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee werd opnieuw een sterke groei gerealiseerd, na de plus van ruim 5 procent in oktober. In beide maanden steeg de omzet veruit in het sterkste tempo van de afgelopen jaren.

Zowel winkels die voedingsmiddelen verkopen als de andere winkels ('non-food') zagen de omzet groeien. Verder namen de opbrengsten die via internetwinkels werden binnengehaald met een kwart toe.