'Takata pleit schuldig in airbagschandaal'

NEW YORK - De geplaagde airbagmaker Takata zal naar verwachting vrijdag in de Verenigde Staten schuld bekennen in het schandaal rondom defecte airbags. De schuldbekentenis is onderdeel van de schikking met Amerikaanse autoriteiten waarmee naar verluidt een bedrag van 1 miljard dollar is gemoeid.

Door ANP - 12-1-2017, 20:10 (Update 12-1-2017, 20:10)

Het Japanse bedrijf is in moeilijkheden geraakt door een defect in het opblaasmechanisme van zijn airbags, die daardoor kunnen ontploffen. In sommige gevallen zijn daarbij bestuurders dodelijk getroffen door stukjes metaal die met hoge snelheid door de auto werden geslingerd.

Onderdeel van de schikking is ook een schadevergoeding aan nabestaanden. Onder de zestien sterfgevallen wereldwijd die worden gelinkt aan de Takata-aribags, zijn elf Amerikaanse slachtoffers.

Takata wordt in de VS verdacht van misleidende verklaring met betrekking tot het airbag-debacle. Ook zouden de Japanners informatie hebben achtergehouden.