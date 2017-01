Overslag Amsterdamse haven groeit licht

AMSTERDAM - De overslag in de zeehaven van Amsterdam is in 2016 licht toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de overslag in natte bulk als benzine en diesel liep goed, blijkt uit voorlopige cijfers die het Havenbedrijf Amsterdam donderdag naar buiten bracht.

Door ANP - 12-1-2017, 18:24 (Update 12-1-2017, 18:24)

Haventopman Koen Overtoom toonde zich tevreden over de cijfers. ,,De overslag in olieproducten is opnieuw gestegen en dat verwachten we ook de komende jaren'', stelde hij.

De totale overslag in de hoofdstedelijke haven kwam uit op 78,8 miljoen ton. Dat is 0,4 procent meer dan in 2015. Er werd meer vracht geëxporteerd, de import liep juist wat terug.

Natte bulk producten waren goed voor ruim 45 miljoen ton, wat neerkomt op een stijging van bijna 6 procent. Daartegenover stond wel een daling in de afhandeling van kolen en agrarisch bulkgoed. Ook op het gebied van auto's en overig stukgoed was sprake van een afname. In overige droge bulk, waaronder ertsen en meststoffen, zette de haven wel weer een stap vooruit. De containeroverslag bleef stabiel op 600.000 ton.

Cruiseschepen

Amsterdam ontving afgelopen jaar in totaal 122 zeecruiseschepen. Dat waren er aanzienlijk minder dan de 139 calls van een jaar eerder. Maar het aantal passagiers bleef nagenoeg gelijk op 278.000 omdat de zeewaardige cruiseschepen groter waren. Het aantal aanlopen van riviercruiseschepen is verder wederom gestegen, met 6 procent tot 1876.

De overige zeehavens in het Noordzeekanaalgebied zagen hun overslag afgelopen jaar per saldo licht afnemen. In IJmuiden daalde de overslag met 3,4 procent tot 16,8 miljoen ton en in de veel kleinere haven van Zaanstad was sprake van een terugval tot circa 200.000 ton. Beverwijk zag de overslag wel flink stijgen, tot 700.000 ton.