ANP Winstdaling Delta door deal met piloten

ATLANTA - Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft ook in het laatste kwartaal van 2016 veel last gehad van druk op de ticketprijzen. Net als in de voorgaande periodes daalde de omzet. Nieuwe loonafspraken met de piloten namen bovendien een flinke hap uit de winst bij de Amerikaanse samenwerkingspartner van Air France-KLM.

Door ANP - 12-1-2017, 13:41 (Update 12-1-2017, 13:41)

Delta rapporteerde donderdag een omzet over het vierde kwartaal van een slordige 9,5 miljard dollar (8,9 miljard euro). Dat is ongeveer een half procent minder dan een jaar eerder. Vooral op routes van en naar Europa en Azië stonden de opbrengsten onder druk.

De nettowinst daalde met ruim een derde tot 622 miljoen dollar. Delta sloot in december een nieuw loonakkoord met zijn vliegers. Omdat de afspraken met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari, leidde dat in het vierde kwartaal tot een extra kostenpost van 475 miljoen dollar.