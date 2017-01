Trump zet farmaceuten lager op Wall Street

NEW YORK - De langverwachte persconferentie van Donald Trump zorgde woensdag niet voor grote koersuitslagen op Wall Street. Beleggers reageerden alleen sterk op een opmerking van de 'president-elect' over farmaciebedrijven. Die gingen na het mediaoptreden onderuit.

11-1-2017

De belangrijkste beursgraadmeters in New York vertoonden tijdelijk een dipje, maar liepen later weer wat op. Ongeveer een half uur voor de slotbel noteerde de Dow-Jonesindex 0,3 procent hoger op 19.924 punten. De brede S&P 500 liet een plusje zien van 1 procent, bij 2272 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won eveneens 0,1 procent, tot 5556 punten.

Trump haalde hard uit naar de hoge medicijnprijzen van de biotech- en farmaciesector. Volgens hem zouden bedrijven in de branche momenteel ,,wegkomen met moord''. Door die woorden werd onder meer Pfizer flink lager gezet. De farmaceut was met een min van 1,7 procent de grootste verliezer in de Dow. Branchegenoten als Endo International en Perrigo zakten tot bijna 8 procent weg, terwijl Johnson & Johnson 1,2 procent kwijtspeelde

Weinig nieuws

Alleen farmaceut Merck onttrok zich aan de malaise en was met een plus van 2,9 procent juist de sterkste stijger onder de hoofdfondsen. Toezichthouder FDA stemde in met een versnelde herziening van een bepaalde therapie voor de behandeling van longkanker.

Beleggers keken al dagen uit naar de persconferentie van Trump, omdat hij daarin mogelijk meer uit de doeken zou doen over zijn economische beleid. Dat bleek echter niet het geval. Na een monoloog met bekende standpunten ging Trump slechts kort in op vragen van journalisten en dat leverde weinig nieuws op.

Euro

Er was op Wall Street verder onder meer aandacht voor Ford. De autobouwer voorziet een verbetering van de winstgevendheid in 2018, nadat de winsten dit jaar naar verwachting wat onder druk komen te staan. Het aandeel zakte een kleine 2 procent. Ook Supervalu stond in de belangstelling bij beleggers. De supermarktketen verloor ruim 7 procent vanwege slecht ontvangen resultaten.

De prijs van Amerikaanse olie stond 2,6 procent hoger op 52,14 dollar per vat. Brentolie werd 2,7 procent duurder, bij 55,08 dollar per vat. De euro was 1,0573 dollar waard, tegen 1,0532 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.