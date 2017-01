Volkswagen bekent schuld aan autoriteiten VS

ANP Volkswagen bekent schuld aan autoriteiten VS

NEW YORK - Volkswagen heeft in de Verenigde Staten schuld bekend voor het dieselschandaal bij het concern. De bekentenis is onderdeel van de miljardenschikking die de autobouwer met de Amerikaanse autoriteiten heeft gesloten om verdere vervolging vanwege de sjoemelsoftwareaffaire in de VS te ontlopen.

Door ANP - 11-1-2017, 20:19 (Update 11-1-2017, 20:19)

Eerder deze week werd al bekend dat Volkswagen volgens de afspraken 4,3 miljard dollar aan boetes moet betalen. Dat bedrag komt bovenop de vele miljarden die het bedrijf kwijt is aan maatregelen om wagens aan te passsen en gedupeerden te compenseren.

Volkswagen raakte in september 2015 in opspraak toen bleek dat het jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens. Het Duitse bedrijf heeft als onderdeel van de schikking nu zwart-op-wit verklaard in de VS schuldig te zijn aan samenzwering, belemmering van de rechtsgang en het verstrekken van valse verklaringen.