Wisselend succes voor groente- en fruitsector

ZOETERMEER - De groente- en fruitsector heeft ,,een jaar met wisselend succes'' achter de rug. De export en invoer namen toe, maar de productie van eigen bodem bleef achter. Volgens brancheorganisatie GroentenFruit Huis zorgde de extreme weersoverlast in juni ervoor dat de oogsten in de zuidelijke helft van het land slechter uitpakten.

Door ANP - 11-1-2017, 16:47 (Update 11-1-2017, 16:47)

De waarde van de groente- en fruitproductie in Nederland daalde met 4 procent ten opzichte van 2015 en kwam uit op 3,4 miljard euro. Bij het noodweer in juni raakten veel boerenbedrijven beschadigd door brokken ijs en andere vormen van wateroverlast. Voor appel- en perentelers was 2016 daarnaast een lastig jaar door de nog altijd voortdurende Russische boycot.

Positief punt is wel dat de branche merkt dat de Nederlandse consumptie van groenten en fruit voor het eerst sinds jaren weer groeit. De invoerwaarde hiervan kwam vorig jaar 9 procent hoger uit op 5,7 miljard euro. Vooral de avocado won aan populariteit. De waarde van de export dikte verder 10 procent aan tot 8,8 miljard euro. Hierbij viel het op dat het belang van Polen als afzetmarkt toenam.