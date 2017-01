Nieuwe cao voor beveiligingsbranche

UTRECHT - Er is een nieuwe cao afgesproken voor de 28.000 werknemers in de particuliere beveiligingsbranche. De nieuwe cao loopt van 1 januari tot 1 oktober van dit jaar en bevat een loonsverhoging van in totaal 2,5 procent.

Door ANP - 11-1-2017, 12:21 (Update 11-1-2017, 12:21)

Volgens CNV Vakmensen komt nu een einde aan een langdurige impasse in het cao-overleg. Ook werden afspraken gemaakt over onregelmatigheidstoeslagen en pensioen. Over andere onderwerpen, zoals duurzame inzetbaarheid en zekerheid over roosters, wordt de komende tijd verder gepraat.

,,Beveiligers hebben een stevige en verantwoordelijke taak, die steeds belangrijker wordt. Denk aan de beveiliging op Schiphol en de opvang van asielzoekers. Ze verdienen duidelijkheid over hun arbeidsvoorwaarden'', aldus CNV-onderhandelaar Aletta Bulsink. De vakbond legt de komende weken het cao-resultaat met een positief advies voor aan de leden.

Het cao-akkoord wordt ook gesteund door FNV en De Unie.