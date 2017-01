TMG positieve uitschieter op Damrak

ANP TMG positieve uitschieter op Damrak

AMSTERDAM - Het aandeel Telegraaf Media Groep (TMG) was woensdag een opvallende uitschieter op een verder relatief kalm Damrak. De leidende AEX-index noteerde aan het einde van de ochtend een fractie hoger. Ook elders in Europa werden eerdere verliezen weggewerkt. Beleggers zijn in afwachting van de persconferentie van aankomend president Donald Trump, later op woensdag. Daarin doet hij mogelijk meer uit de doeken over zijn economische beleid.

Door ANP - 11-1-2017, 11:48 (Update 11-1-2017, 11:48)

De AEX noteerde omstreeks 11.35 uur 0,4 procent hoger op 486,58 punten. De MidKap stond 0,5 procent in de plus op 694,12 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 0,3 procent aan.

De overname van TMG door het Belgische Mediahuis en VP Exploitatie is weer een stap dichterbij gekomen. De twee partijen bevestigden hun voornemen om een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen en weten zich daarbij al verzekerd van ruim de helft van de stukken. Het aandeel TMG won daarop bij de kleinere fondsen 6,6 procent.

Stern Groep

De AEX werd aangevoerd door baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, dat 2,5 procent aan beurswaarde won. Informatieleverancier Wolters Kluwer behoorde met een plus van 1,8 procent tot de sterkste stijgers na een adviesverhoging. KPN ging in de uitverkoop na een negatief analistenrapport. Het telecomconcern was met een verlies van 1,2 procent de sterkste daler in de index.

Autobedrijf Stern Groep (plus 2,9 procent) maakte een koerssprongetje nadat het een nieuw strategisch plan had aangekondigd. Het bedrijf denkt zijn bedrijfswinst de komende jaren flink te kunnen vergroten door zich meer te richten op diensten als leasing, schadeherstel en onderhoudswerk.

Sainsbury

In Londen viel de koerswinst van Sainsbury van bijna 5 procent op. Het supermarktbedrijf kan terugkijken op een sterke kerstperiode. Het bedrijf zelf sprak van een recordweek, zonder exacte cijfers te geven. Airbus won in Parijs 0,3 procent. De vliegtuigbouwer leverde vorig jaar een recordaantal van 688 toestellen af bij 82 klanten.

De prijs van Amerikaanse olie stond 0,9 procent hoger op 51,26 dollar per vat. Brentolie werd 1 procent duurder, bij 54,15 dollar per vat. De euro was 1,0520 dollar waard, tegen 1,0575 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.