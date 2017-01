Vrachtvervoer door de lucht groeit door

GENÈVE - Luchtvaartmaatschappijen hebben in november bijna 7 procent meer vracht vervoerd dan een jaar eerder. Dat meldde brancheorganisatie IATA dinsdag.

Door ANP - 10-1-2017, 15:40 (Update 10-1-2017, 15:40)

De groei was daarmee iets beperkter dan in de voorgaande maand, toen met een plus van ruim 8 procent het hoogste peil in twintig maanden werd bereikt. De vooruitgang was echter nog altijd ruim twee keer sterker dan het langjarig gemiddelde.

De groei viel samen met een toename in het vervoer van materiaal voor geavanceerde consumentenelektronica en een internationaal herstel van de exportorders. Daarnaast hielp de ondergang van de internationale rederij Hanjin het vrachtvervoer opnieuw vooruit, doordat nu vaker voor vervoer via de lucht in plaats van het water wordt gekozen.