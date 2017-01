Ultimatum bonden tegen vierdaagse werkweek

UTRECHT - Vakbonden FNV en CNV eisen dat AB Transport Group uit Heerenveen de invoering van een verplichte vierdaagse werkweek intrekt. Daarover hebben ze een ultimatum gestuurd. Als het transportbedrijf niet voor vrijdag 15.00 uur over de brug komt, dan volgen er acties.

Door ANP - 10-1-2017, 13:33 (Update 10-1-2017, 13:33)

AB Transport heeft per 1 januari een vierdaagse werkweek ingevoerd voor zijn veevoertak. ,,Het gevolg is dat zo’n 62 chauffeurs er flink op achteruit gaan in salaris'', zegt FNV-bestuurder Hans Robijn. ,,Ze zullen veel meer op zaterdagen worden ingezet en in totaal minder uren maken en minder verdienen'', vult collega Linda Slagter van CNV aan.

De maatregel werd genomen zonder instemming van de bonden en de ondernemingsraad. Die laatste stapte eerder al naar de rechter om de kwestie. Naar verwachting komt de kortgedingrechter in Leeuwarden op woensdag 25 januari met een uitspraak.

Bij AB Transport werken in totaal zo'n achthonderd mensen.