ANP Kleine verliezen op Wall Street

NEW YORK ( - ) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden maandag halverwege de handelssessie overwegend licht in de min. De stemming op Wall Street werd enigszins gedrukt door de lagere olieprijzen. Verder verwerken beleggers onder meer speeches van verschillende Fed-bestuurders.

Door ANP - 9-1-2017, 19:40 (Update 9-1-2017, 19:40)

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 19.907 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent naar 2272 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging anderzijds 0,3 procent omhoog, naar 5535 punten.

De plaatselijke centralebankpresident van Boston zei dat de Federal Reserve dit jaar op ,,wat meer regelmatige'' basis met renteverhogingen zal komen. Later op de dag houdt ook de Fed-baas van Atlanta nog een toespraak. Beleggers lijken verder vooral uit te kijken naar de persconferentie van 'president-elect' Donald Trump op woensdag.

ExxonMobil

Oliereus ExxonMobil was met een min van 2,2 procent met afstand de grootste verliezer in de Dow. Branchegenoot Chevron speelde 1,3 procent aan beurswaarde kwijt. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3 procent naar 52,35 dollar. Brentolie werd ook 3 procent goedkoper, bij 55,41 dollar per vat.

Het aandeel VCA was erg in trek. De exploitant van dierenklinieken won dik 28 procent nadat bekend werd dat het bedrijf wordt ingelijfd door Mars. De maker van de alom bekende chocoladerepen en eigenaar van dierenvoedingsmerken als Whiskas en Pedigree telt hiervoor in totaal 9,1 miljard dollar.

Euro

Er was nog meer overnamenieuws. Zo is zorgverzekeraar UnitedHealth (min 0,5 procent) bereid 2,3 miljard dollar te betalen voor zorginstelling Surgical Care, die zo'n 16 procent won. Verder kondigde het Japanse farmabedrijf Takeda aan zijn Amerikaanse branchegenoot Ariad Pharmaceuticals over te nemen voor 5,2 miljard dollar. Die laatste werd daarop meer dan 70 procent meer waard.

De Chinese internetgigant Alibaba stond ook in de belangstelling. Topman Jack Ma van de in New York genoteerde onderneming had maandag overleg met Trump. Hij wil in overleg met de aanstaand president een miljoen banen in de VS creëren. Alibaba stond 1,2 procent hoger.

De euro was 1,0568 dollar waard, tegen 1,0573 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.