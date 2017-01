Wall Street opent met stapje terug

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag overwegend met kleine verliezen aan de handel begonnen. Daarmee raakt voor de leidende Dow-Jonesindex de historische mijlpaal van 20.000 punten weer iets verder uit beeld. Mogelijk geven speeches van verschillende Fed-bestuurders later op de dag de handel alsnog een zetje in de goede richting.

Door ANP - 9-1-2017, 15:39 (Update 9-1-2017, 15:39)

De Dow, die vrijdag de 20.000-puntengrens nog op een haar na miste, stond kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 19.910 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent naar 2273 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq noteerde een plusje van 0,1 procent op 5521 punten.

VCA ging in de eerste handelsminuten meer dan 28 procent omhoog. De exploitant van dierenklinieken komt in handen van Mars. De maker van de alom bekende chocoladerepen en eigenaar van dierenvoedingsmerken als Whiskas en Pedigree betaalt daarvoor 9,1 miljard dollar, wat neerkomt op een premie van bijna een derde op VCA's slotkoers van vrijdag.