ANP Kleine min voor beurs Amsterdam

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam liet maandagochtend een kleine min optekenen. Beleggers moeten het doen met een redelijk lege agenda wat betreft belangrijk bedrijfsnieuws en richtinggevende macro-economische cijfers.

Door ANP - 9-1-2017, 12:02 (Update 9-1-2017, 12:02)

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde richting het middaguur 0,4 procent lager op 485,23 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 691,34 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,6 procent in.

De beurs in Londen steeg daarentegen 0,2 procent. De handel werd daarbij gesteund door een nieuwe koersduikeling van het pond. Die zakte naar de laagste waarde ten opzichte van de dollar sinds eind oktober, nadat de Britse premier Theresa May nogmaals had aangegeven voor een volledige brexit te gaan. Het goedkope pond is gunstig voor Britse bedrijven die veel zaken doen in het buitenland.

In de AEX waren biotechnologiebedrijf Galapagos en Shell de grootste dalers met minnen tot 1,2 procent. Staalconcern ArcelorMittal voerde het groepje stijgers in de hoofdindex op het Damrak aan met een plus van 0,4 procent.

In de MidKap stond Air France-KLM 0,3 procent in het rood. De luchtvaartcombinatie meldde voorbeurs een stevige groei van het passagiersvervoer in december. In Frankfurt duikelde Lufthansa 5 procent door zorgen bij analisten over de winstgevendheid van het Duitse luchtvaartconcern.

In Londen leverde gokbedrijf William Hill bijna 3 procent in na een nieuwe winstwaarschuwing. Het bedrijf moest in december flink uitkeren door paardenrace- en voetbaluitslagen die in ruime mate in het voordeel van klanten uitvielen.

Verder wordt uitgekeken naar de persconferentie die de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd voor woensdag. Mogelijk wordt dan meer duidelijk over de concrete invulling van zijn economische beleid.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,7 procent naar 53,07 dollar. Brentolie werd ook 1,7 procent goedkoper, bij 56,11 dollar per vat. De euro werd voor 1,0515 dollar verhandeld, tegen 1,0560 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.