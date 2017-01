AEX opent vlak

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn maandag zonder grote uitslagen geopend. Beleggers reageerden op meevallende berichten over de Duitse economie en kijken verder uit naar een persconferentie van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump later deze week.

Door ANP - 9-1-2017, 9:21 (Update 9-1-2017, 9:21)

De Amsterdamse AEX-index stond kort na de opening vrijwel onveranderd op 486,86 punten. De MidKap steeg 0,1 procent naar 694,08 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs leverden 0,1 procent in. De beurs in Londen steeg 0,3 procent.

Air France-KLM was een van de winnaars aan het Damrak, met een plus van 0,5 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie vervoerde vorige maand 7,6 procent meer passagiers dan een maand eerder. Over heel 2016 werd een groei van 4 procent gerealiseerd.