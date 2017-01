Fiat Chrysler creëert 2000 banen in VS

NEW YORK - Automaker Fiat Chrysler is van plan stevig te investeren in de Verenigde Staten. Het Italiaans-Amerikaanse bedrijf wil daarbij in twee van zijn productielocaties in totaal 2000 extra banen scheppen in de periode tot 2020 .

Door ANP - 9-1-2017, 8:36 (Update 9-1-2017, 8:36)

In de fabrieken moeten nieuw modellen van Jeep worden geproduceerd. Ook wordt één van de productielocaties geschikt gemaakt om voertuigen van het type RAM te fabriceren. Die worden nu nog in Mexico gemaakt.

De aankondiging van Fiat Chrysler is koren op de molen voor de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump, die wil dat Amerikaanse bedrijven productie uit het buitenland terug naar de VS verhuizen. Eerder kondigde branchegenoot Ford al forse investeringen in de VS aan. Fiat Chrysler ontkende echter dat zijn stap te maken heeft met het beoogde beleid van Trump.