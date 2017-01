Beleggers wachten op Trump en kwartaalcijfers

ANP Beleggers wachten op Trump en kwartaalcijfers

AMSTERDAM - Beleggers wacht nog een relatief rustige beursweek, voordat de kwartaal- en jaarcijferperiode echt losbarst. De macro-economische agenda is wel aardig gevuld en voor woensdag staat een persconferentie op de rol van aankomend Amerikaans president Donald Trump, waar investeerders met belangstelling naar uitzien.

Door ANP - 8-1-2017, 16:35 (Update 8-1-2017, 16:35)

De bijeenkomst die Trump afgelopen week in een tweet aankondigde, is volgens de Britse zakenkrant Financial Times ,,zeker het eerste grote evenent dit jaar dat koersen in beweging kan zetten.'' Sinds de zakenman in november de presidentsverkiezingen won, zijn de aandelenkoersen flink opgelopen. Beleggers gaan er vanuit dat hij een voor het bedrijfsleven gunstig beleid zal voeren.

Hoe dat er precies uit komt te zien, is evenwel nog onduidelijk. Trump wil graag dat Amerikaanse bedrijven veel meer in eigen land produceren, in plaats van in landen waar arbeid goedkoper is. Maar als hij daar geen voordelen tegenover zet, bijvoorbeeld fors lagere belastingen en minder regeldruk, kost dat ondernemingen en hun eigenaren juist geld.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten komen deze week de eerste toonaangevende bedrijven met hun kwartaalcijfers. Het zwaartepunt ligt op de vrijdag, dan openen grote banken als JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo de boeken over de laatste periode van 2016. Een dag eerder brengt Delta Air Lines, de Amerikaanse partner van luchtvaartgroep Air France-KLM, de vierdekwartaal- en jaarcijfers naar buiten.

Het Europese kwartaalcijfersseizoen laat nog wat langer op zich wachten. Chipmachinefabrikant ASML is op 18 januari het eerste Amsterdamse hoofdfonds dat de jaarresultaten publiceert. Komende donderdag staan al wel de cijfers op de rol van Takeaway, de uitbater van websites om maaltijden te bestellen die afgelopen jaar debuteerde op Beursplein 5.

Op macro-economisch vlak staan komende week cijfers op het programma over de industriële productie in verscheidene Europese landen. De Europese Centrale Bank (ECB) geeft donderdag de notulen vrij van zijn jongste beleidsvergadering. In de VS worden gegevens bekendgemaakt over onder meer de buitenlandse handel en de winkelverkopen.