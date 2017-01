DSM excelleert in vlakke AEX

AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn vrijdag na een weinig enerverende sessie overwegend met kleine winsten de handel uitgegaan. Beleggers moesten het zoals wel vaker deze week doen met een nagenoeg lege agenda. Het banenrapport uit de Verenigde Staten zorgde ook nauwelijks voor reuring. DSM was in de AEX-index in Amsterdam een positieve uitschieter na een positief analistenrapport.

Door ANP - 6-1-2017, 17:49 (Update 6-1-2017, 17:49)

De AEX sloot uiteindelijk nagenoeg gelijk aan de slotstand van donderdag op 487,00 punten. De MidKap steeg 0,3 procent naar 693,44 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,2 procent.

DSM was met een winst van 2,6 procent veruit de sterkste stijger in de AEX, nadat analisten van Barclays hun vertrouwen in het aandeel uitspraken. De Britse bank verwacht dat DSM het komende jaar een flinke koerssprong zal laten zien. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een verlies met een verlies van 1 procent.