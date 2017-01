Groei werkgelegenheid VS zwakt af

WASHINGTON - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in december aanzienlijk minder sterk gegroeid dan in de voorgaande maand. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid vrijdag bekend.

Door ANP - 6-1-2017, 14:44 (Update 6-1-2017, 14:44)

Per saldo werden vorige maand 156.000 banen gecreëerd in 's werelds grootste economie, tegen 204.000 in november. Het cijfer voor die maand werd bijgesteld van de eerder gemelde aanwas van 178.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Economen rekenden in doorsnee op 175.000 nieuwe banen in december.

De werkloosheid liep zoals verwacht op van 4,6 naar 4,7 procent van de beroepsbevolking. Het gemiddelde uurloon in de VS lag vorige maand 0,4 procent hoger dan in november.