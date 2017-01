Fors meer bestelauto's verkocht in 2016

ANP Fors meer bestelauto's verkocht in 2016

DEN HAAG - De verkoop van bestelauto's is afgelopen jaar flink gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden er ruim 70.000 nieuwe exemplaren verkocht, wat neerkomt op een stijging van 22 procent.

Door ANP - 6-1-2017, 2:09 (Update 6-1-2017, 2:09)

Ook zijn er aanzienlijk meer vrachtauto’s en trekkers met oplegger aan de man gebracht. Hiervan telde het statistiekbureau vorig jaar ruim 14.000 nieuwe wagens, tegenover 13.000 in 2015.

De verkoop van nieuwe personenauto’s kwam daarentegen uit op het laagste niveau in twintig jaar. De autobranche bracht eerder deze week zelf al naar buiten dat er in 2016 circa 383.000 exemplaren de showrooms uitrolden. Dat betekent een daling van ongeveer 15 procent, waarbij de verkoop van nieuwe hybride auto's bijna halveerde.

Die forse terugval komt vooral door de nieuwe bijtellingsregels die begin vorig jaar ingingen. Autobedrijven en leasemaatschappijen hebben eind 2015 daarom juist extreem veel nieuwe diesels en stekkerwagens op kenteken laten zetten, om nog te profiteren van de oude belastingtarieven.

Wat betreft tweedehands auto's was 2016 wel een goed jaar. Alles bij elkaar kregen bijna 2 miljoen gebruikte wagens een nieuwe eigenaar, een stijging van ruim 5 procent. Dit is volgens het CBS het hoogste aantal in de afgelopen twintig jaar.