ANP Trump bedreigt Toyota met invoertaks

NEW YORK - Donald Trump heeft het Japanse Toyota bedreigd met een forse invoertaks omdat het autoconcern een nieuwe fabriek in Mexico wil bouwen. Het gaat om het zoveelste verwijt van de Amerikaanse president richting een multinational. Trump dringt erop aan dat grote bedrijven juist meer productiewerk laten verrichten in de VS.

Door ANP - 5-1-2017, 22:28 (Update 5-1-2017, 22:28)

Toyota wil volgens Trump vanuit Mexico onder meer Corolla's maken voor de Amerikaanse markt. ,,No way!'' zo twitterde hij in een reactie daarop. ,,Bouw de fabriek in de VS of betaal grote invoertaks.''

Het Japanse autobedrijf gaf na de tweet geen inhoudelijk commentaar, maar benadrukte in een verklaring wel uit te kijken naar een samenwerking met de nieuwe Amerikaanse regering.

Eerder werden Toyota's Amerikaanse branchegenoten General Motors en Ford ook al op de korrel genomen door Trump. Ford besloot vervolgens eerder deze week af te zien van plannen voor de bouw van een productielocatie in het Mexicaanse San Luis Potosi.