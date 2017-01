Bitcoin zakt flink in waarde

ANP Bitcoin zakt flink in waarde

NEW YORK - De bitcoin is donderdag in korte tijd bijna een kwart minder waard geworden. De koers van de virtuele munt steeg woensdag nog tot recordhoogte, waarna handelaren hun bitcoins donderdag weer massaal verkochten om hun winst over de afgelopen dagen te innen.

Door ANP - 5-1-2017, 20:31 (Update 5-1-2017, 20:31)

Woensdag werd de bitcoin korte tijd verhandeld voor meer dan 1160 dollar, omgerekend iets minder dan 1100 euro. Donderdag leverde de virtuele munt op een bepaald moment nog maar zo'n 890 dollar op, om vervolgens weer wat in waarde toe te nemen.

Marktkenners zien de koersval van de bitcoin ook als een reactie op de sterke opmars van de Chinese yuan in de laatste dagen. Die heeft in recordtempo aan kracht gewonnen, geholpen door maatregelen van de Chinese overheid om te voorkomen dat kapitaal massaal het land uitstroomt. De Chinese munt stond de laatste maanden juist nog sterk onder druk, waardoor beleggers virtuele munten als de bitcoin als interessant alternatief waren gaan zien.