ANP Beurzen in New York openen in de min

NEW YORK - De Amerikaanse beurzen zijn donderdag met kleine verliezen aan de handelsdag begonnen. Beleggers kregen van salarisstrookverwerker ADP een eerste schatting over de groei van de Amerikaanse banenmarkt in december en kijken uit naar het uitgebreidere rapport dat de overheid daarover vrijdag publiceert

Door ANP - 5-1-2017, 15:50 (Update 5-1-2017, 15:50)

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent in de min op 19.918 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2267 punten, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq nagenoeg vlak opende op 5477 punten.

Volgens ADP zijn er in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten vorige maand 153.000 banen bijgekomen. Dat waren er aanzienlijk minder dan in november. De banengroei was ook beperkter dan economen hadden voorspeld.