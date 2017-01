'Meeste werknemers gaan er licht op vooruit'

ANP 'Meeste werknemers gaan er licht op vooruit'

AMSTERDAM - Bijna alle werknemers in Nederland gaan er dit jaar in hun nettoloon een klein beetje op vooruit. De grootste loonstijging is voor mensen die bruto 1750 euro per maand verdienen. Zij zien het maandelijkse bedrag op hun bankrekening met 11 euro stijgen. Dat blijkt uit donderdag gepresenteerde berekeningen van loonstrookverwerker ADP.

Door ANP - 5-1-2017, 10:15 (Update 5-1-2017, 10:33)

De lichte stijging van de netto lonen komt doordat werknemers dit jaar minder belasting hoeven te betalen. Het belastingtarief stijgt in de tweede en derde schijf weliswaar van 40,4 procent naar 40,8 procent, maar de meeste mensen profiteren van hogere heffingskortingen.

De stijgingen zijn dit jaar echter zo klein dat mensen bij wie de ziektekostenverzekering direct van hun loon wordt ingehouden er tóch iets op achteruit gaan. De premiestijgingen van de zorgverzekeringen zijn over het algemeen hoger dan de stijging van de netto lonen.

Ambtenaren

Uitzondering zijn verder de ambtenaren die meer dan modaal (2855 euro per maand) verdienen. Ambtenaren die twee keer modaal verdienen krijgen aan het einde van de maand 13 euro minder bijgeschreven. Reden voor de daling is de hogere pensioenpremie. De hogere heffingskortingen wegen daar niet tegenop.

Mensen die het minimumloon verdienen gaan er maandelijks 15 euro op vooruit. Een werknemer met een modaal salaris krijgt er netto 3 euro bij en iemand met anderhalf keer modaal is 5 euro beter af dan vorig jaar.

De werkgeverslasten dalen dit jaar licht. Met name werknemers met lagere en middeninkomens worden goedkoper.