'AEX maakt zich op voor klein openingsverlies'

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag naar verwachting licht lager. Beleggers moeten het doen met een tamelijk lege agenda. De blik is vooral gericht op de Verenigde Staten, waar woensdag uit notulen van de Fed onder meer onzekerheid over het beleid van aankomend president Donald Trump viel op te maken.

Door ANP - 5-1-2017, 8:24 (Update 5-1-2017, 8:24)

Op de Europese beurzen wordt verder uitgekeken naar de Amerikaanse banencijfers die loonstrookverwerker ADP later op de dag publiceert. Die geven een indicatie over de officiële banencijfers van komende vrijdag. De staat van de banenmarkt weegt zwaar bij het bepalen van de monetaire koers van de VS.

In Frankfurt wordt gekeken naar Deutsche Bank. De bank stemde woensdag in met een nieuwe schikking in de Verenigde Staten, ditmaal wegens belastingontduiking. Die kost de instelling omgerekend 91 miljoen euro. Eerder werd al een miljardenschikking getroffen met justitie in de VS over de verkoop van risicovolle hypotheekbeleggingen in aanloop naar de financiële crisis.

Volkswagen

Ook Volkswagen kan in Frankfurt rekenen op aandacht. De Duitse autobouwer zag zijn Amerikaanse verkopen in de laatste maand van 2016 weer wat aantrekken. Volkswagen had het lang moeilijk in de VS in de nasleep van de dieselaffaire.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak meldde vastgoedbedrijf NSI dat het huurcontract met KPN voor kantoorgebouw Glass House in Amsterdam met tien jaar is verlengd. NSI kocht het pand naast Station Sloterdijk een paar maanden geleden.

Euro

De Europese beurzen bleven woensdag dicht bij huis. De AEX-index sloot 0,1 lager op 487,58 punten. De MidKap zakte 0,3 procent naar 691,13 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs sloten nagenoeg vlak. De FTSE in Londen won 0,1 procent. De graadmeters in New York wonnen 0,3 tot 0,9 procent.

De prijs van Amerikaanse olie zakte voorbeurs 0,2 procent naar 53,14 dollar per vat. Brent werd 0,3 procent goedkoper bij 56,27 dollar per vat. De euro werd voor 1,0555 dollar verhandeld, tegen 1,0475 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag