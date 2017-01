Nikkei zet stapje terug

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is donderdag met een klein verlies gesloten. De toonaangevende Nikkei-index deed een stapje terug na de stevige winst van 2,5 procent die woensdag op de eerste handelsdag van het jaar werd geboekt.

Door ANP - 5-1-2017, 7:35 (Update 5-1-2017, 7:35)

De Nikkei sloot 0,4 procent lager op 19.520,69 punten. Beleggers zagen de yen terrein winnen ten opzichte van de dollar. Uit de notulen van de meest recente vergadering van de Amerikaanse centrale bank kwam onzekerheid naar voren over de gevolgen van de sterke dollar en het beleid van de aankomende Amerikaanse president Donald Trump.

Elders in het Verre Oosten toonden de beurzen een wisselend beeld. De Kospi in Seoul daalde 0,2 procent, terwijl de All Ordinaries in Sydney 0,3 procent steeg. De beurs in Hong Kong stond tussentijds 1,5 procent in de plus, vooral dankzij winsten onder grondstoffenbedrijven.