Leenbehoefte Staat nog iets lager dan gedacht

ANP Leenbehoefte Staat nog iets lager dan gedacht

DEN HAAG - De Nederlandse overheid hoeft dit jaar nog iets minder geld te lenen dan zij vorige maand dacht. Dat blijkt uit een nieuwe raming die het agentschap van de generale thesaurie van het ministerie van Financiën woensdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 4-1-2017, 13:35 (Update 4-1-2017, 13:35)

Het agentschap schat de totale leenbehoefte in 2017 nu op 58,7 miljard euro, waar medio december nog werd gerekend op 59,4 miljard euro. Dat was al fors lager dan de 80,7 miljard euro die in september nog werd voorspeld. De verdere verlaging hangt samen met een verbetering van de kaspositie eind 2016.

Verder werd bekend dat de overheid volgende week een obligatielening met een looptijd van dertig jaar heropent. Dat moet tussen 750 miljoen en 1,25 miljard euro opleveren. Op de in 2014 uitgegeven lening staat al een bedrag uit van 11,2 miljard euro uit, tegen een rente van 2,75 procent.