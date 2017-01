'Riant pensioen voor voormalige topman VW'

BERLIJN - Voormalig topman Martin Winterkorn van Volkswagen geniet met ingang van deze maand van zijn pensioen. Volgens dagblad Bild krijgt hij van de Duitse autobouwer, die onder zijn leiding in moeilijkheden raakte door een groot milieuschandaal, een bedrijfspensioen dat neerkomt op zo'n 3100 euro per dag. Daarnaast zou hij de rest van zijn leven de beschikking houden over een dienstauto.

4-1-2017

Winterkorn stapte in september 2015 op als hoogste baas bij Volkswagen. Vlak daarvoor was aan het licht gekomen dat het autoconcern in onder meer de Verenigde Staten had gerommeld met uitstootgegevens van veel dieselvoertuigen. Die kwamen dankzij frauduleuze software veel schoner uit de bus bij laboratoriumproeven dan zij in de praktijk waren. De affaire gaat het bedrijf naar verwachting tientallen miljarden euro's kosten.