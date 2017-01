Duitse inflatie loopt stevig op

WIESBADEN - Het leven in Duitsland is afgelopen maand flink duurder geworden. De inflatie in de grootste economie van Europa steeg in december naar 1,7 procent, zo blijkt uit een eerste raming die het Duitse statistiekbureau dinsdag heeft gepubliceerd. Daarmee kwam de inflatie op het hoogste niveau sinds juli 2013.

Door ANP - 3-1-2017, 14:18 (Update 3-1-2017, 14:18)

De stijging van gemiddelde prijspeil in Duitsland was aanzienlijk sterker dan verwacht. Economen voorspelden voor de laatste maand van 2016 in doorsnee een inflatie van 1,3 procent, nadat de geldontwaarding in november op 0,8 procent was uitgekomen.

Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode bedroeg de Duitse inflatie in december ook 1,7 procent. Deze stand is een belangrijke graadmeter voor de ontwikkeling van de inflatie in de hele eurozone. Daarvan wordt woensdag een eerste raming bekendgemaakt.