ANP Essent levert groen gas aan NS en ProRail

AMSTERDAM - De NS en ProRail gaan hun stations, wissels en kantoren de komende jaren verwarmen met groen gas van energieleverancier Essent. Dat maakte het energiebedrijf dinsdag bekend.

Door ANP - 3-1-2017, 9:24 (Update 3-1-2017, 9:24)

Dit jaar bestaat een kwart van de afname van gas door NS en spoorwegbeheerder ProRail uit duurzaam geproduceerd gas en dat aandeel neemt in de komende jaren toe. Daardoor heeft in 2020 al het afgenomen gas het predicaat 'groen'. De afname van NS en ProRail komt dan overeen met 10 procent van de totale huidige productie aan groen gas in Nederland.

Het gas wordt volgens Essent ,,aantoonbaar duurzaam'' gemaakt uit biomassa. Die bestaat uit hernieuwbare grondstoffen zoals groente-, tuin- en fruitafval, mest, rioolslib en landbouwgewassen. Het gas wordt gebruikt voor de verwarming van stations, wachtruimtes en kantoorgebouwen op en rond het station en voor het verwarmen van wissels