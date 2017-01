Europese beurzen in de plus

AMSTERDAM - De Europese beurzen staan maandagmiddag op de eerste handelsdag van het jaar op winst. De handel is net als in de week voor de jaarwisseling nog altijd dun en richtinggevend nieuws is schaars, mede doordat de aandelenhandel in Londen, New York en grote delen van Azië pas een dag later weer wordt hervat.

Door ANP - 2-1-2017, 16:04 (Update 2-1-2017, 16:17)

De AEX-index stond omstreeks 15.45 uur 0,8 procent hoger op 486,98 punten. De MidKap ging 0,9 procent vooruit naar 693,10 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stonden 0,7 en 1,1 procent in de plus.

KPN voerde de AEX aan met een winst van bijna 2,2 procent. Het telecombedrijf was vorig jaar de hekkensluiter van de AEX, met een verlies van 20 procent over heel 2016. Verder behoorden ook uitzender Randstad, biotechnoloog Galapagos en Philips tot de sterkste stijgers met plussen van 1,4 tot 1,9 procent. De lijst met hoofdfondsen kende geen verliezers.

Air France-KLM

Air France-KLM was in de MidKap een van de weinige verliezers met een minnetje van 0,1 procent. Volgens de Franse krant Les Echos explodeert de schuldenlast van de luchtvaartcombinatie dit jaar door nieuwe boekhoudregels. Die schrijven voor dat de kosten voor het leasen van vliegtuigen in de schuld worden meegerekend. Volgens de krant stijgt de schuld van Air France-KLM daardoor op papier van 4,2 miljard naar 11,2 miljard euro.

Stamcelbedrijf Esperite won bij de lokale fondsen 5,4 procent. Het vroegere Cryo-Save meldde op de laatste dag van 2016 ,,substantiële'' vooruitgang in de gesprekken met potentiële externe investeerders. Voor concrete bekendmakingen is het volgens het bedrijf echter nog te vroeg.

Frankfurt

In Frankfurt vielen vooral winsten bij financiële concerns op. Zo wisten Deutsche Bank en Commerzbank 2 tot 3,4 procent aan beurswaarde te winnen. Volkswagen deed het met een stijging van 3,5 procent zelfs nog ietsje beter.

Verder reageerden beleggers maandag onder meer op groeicijfers uit de Europese industrie. De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie groeide in december in het sterkste tempo sinds april 2011. Ook in de rest van de eurozone ging de industrie vorige maand sterk vooruit.

De euro werd maandag voor 1,0473 dollar verhandeld, tegen 1,0555 dollar bij het slot van de laatste Europese handelssessie van 2016. De termijnmarkt voor olie was maandag gesloten. Amerikaanse olie eindigde 2016 op 53,72 dollar per vat, terwijl Brent bij de jaarwisseling 56,82 dollar per vast kostte.