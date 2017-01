Supermarktketen Plus groeit door

UTRECHT - Supermarktketen Plus heeft zijn omzet vorig jaar met bijna 4 procent zien groeien, naar 2,3 miljard euro. Dat maakte het bedrijf maandag bekend.

2-1-2017

Plus haalde vorig jaar een marktaandeel van ruim 6 procent. Daarmee bediende het bedrijf nagenoeg hetzelfde deel van de markt als in 2015. De komende jaren zet Plus in op verdere groei, via de uitrol van een nieuw concept met meer nadruk op verse producten.

De eerste winkel die volgens de nieuwe formule werkt opende in november zijn deuren in Abcoude. In 2017 volgen meer vestigingen.