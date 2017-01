Jumbo won verder terrein in 2016

VEGHEL - Jumbo heeft de omzet in zijn supermarkten afgelopen jaar met 7 procent zien oplopen tot 6,68 miljard euro. Dat maakte het Brabantse bedrijf maandag bekend. De groei was voor een belangrijk deel te danken aan bestaande winkels.

Door ANP - 2-1-2017, 14:43 (Update 2-1-2017, 14:43)

Met een groei op eigen kracht van 4 procent deed Jumbo het naar eigen zeggen beter dan gemiddeld. De markt als geheel werd 2,5 procent groter, stelt het bedrijf op basis van cijfers van retailonderzoeker GfK. ,,De cijfers over 2016 tonen aan dat we uitstekend op koers liggen'', aldus topman Frits van Eerd.

Jumbo nam afgelopen jaar restaurantketen La Place over uit de boedel van de failliete warenhuisketen V&D. Die aankoop was volgens het bedrijf ,,een schot in de roos''. Afgezien van restaurants binnen V&D-vestigingen die de deuren hebben moeten sluiten, steeg de omzet van La Place met 12 procent tot 103 miljoen euro.