La Place neemt AC Restaurants over

AMSTERDAM - De snelwegrestaurants die vallen onder de AC-formule worden binnenkort omgebouwd tot La Place.

Investeerder GR8 Investments, een investeringsvehikel van drie kleinkinderen van de oprichters van hotel- en restaurantketen Van der Valk, maakte maandag bekend de achttien AC Restaurants te hebben verkocht aan La Place. Die restaurants bevinden zich onder meer in Bodegraven, Leiderdorp en Amsterdam.

GR8 nam de achttien Nederlandse snelwegrestaurants van AC afgelopen november over van het Italiaanse horecabedrijf Autogrill.

Ook zeven hotels, vijf Burger King-restaurants en twee Starbucks-zaken waren onderdeel van de overeenkomst ter waarde van 22,7 miljoen euro. Deze blijven in handen van GR8, waarbij de hotels worden omgebouwd naar een nieuwe formule in het driesterrensegment.

Volgens de investeerder zijn de meeste hotelketens de afgelopen tijd opgeschoven richting het viersterrensegment en verder. GR8 ziet daardoor juist in het driesterrensegment een gat in de markt.

Hoeveel La Place, dat in handen is van Jumbo, voor de AC Restaurants betaalt, is niet bekendgemaakt. Al in november was bekend dat GR8 in overleg was met Jumbo over de overname van een aantal restaurants.