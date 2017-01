Casino's Macau houden omzetdaling beperkt

ANP Casino's Macau houden omzetdaling beperkt

MACAU - De casino's in het Chinese gokparadijs Macau hebben hun omzet vorig jaar opnieuw zien teruglopen, maar lang niet zo sterk als in 2015. De laatste maanden gaat het daarbij al weer een stuk beter met de gokhallen, omdat die er in slagen meer gasten uit het buitenland te trekken.

Door ANP - 1-1-2017, 16:30 (Update 1-1-2017, 16:30)

De casino's in de speciale administratieve regio van China draaiden afgelopen jaar een omzet van omgerekend 26,6 miljard euro. Dat is 3,3 procent minder dan een jaar eerder. In 2015 kelderden de opbrengsten nog met meer dan 34 procent.

Macau, de enige plaats in China waar legaal in casino's kan worden gegokt, heeft er al een hele tijd last van dat de Chinese overheid een felle campagne voert tegen corruptie in het land. Dat schrikt veel rijke Chinese gokkers af. China stelde eerder onder meer een nieuwe toezichthouder aan om een oogje in het zeil te houden in het gokparadijs.