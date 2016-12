Wall Street start slotsessie 2016 in de plus

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn de laatste handelssessie van 2016 vrijdag in de plus geopend. Daarmee wordt een passend slot gegeven aan een uitgesproken positief beursjaar, waarin de beursgraadmeters stevige winsten boekten en uitkwamen op nieuwe recordniveaus.

Door ANP - 30-12-2016, 15:43 (Update 30-12-2016, 15:43)

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,1 procent in de plus op 19.845 punten. De S&P 500 steeg 0,2 procent naar 2253 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er ook 0,2 procent bij en kwam daarmee op 5442 punten.

De laatste handelsdag van het jaar bracht geen nieuws om de handel richting te geven. In dat opzicht is het wachten op de eerste week van het nieuwe jaar. Daarin staan onder meer het banenrapport van december en de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie op de agenda. De beurzen in New York werken vrijdag nog een volledige handelsdag af, waarna de handel tot dinsdag stilligt.