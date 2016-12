'Nederlandse start-ups halen minder geld op'

AMSTERDAM - Nederlandse start-ups hebben dit jaar aanzienlijk minder financiering in de wacht gesleept dan in 2015. Volgens een onderzoek van het Nederlandse start-upblog StartupJuncture is in totaal zo'n 252 miljoen euro opgehaald, bijna 180 miljoen euro minder dan vorig jaar.

Door ANP - 30-12-2016, 8:42 (Update 30-12-2016, 8:42)

Er waren vooral minder grote uitschieters dan een jaar geleden. Het blog telde in totaal 143 deals, eveneens iets minder dan vorig jaar. Ook de gemiddelde grootte van investeringen was kleiner, met een gemiddeld bedrag van 1,8 miljoen euro, tegen 2,8 miljoen euro in 2015.

Het was volgens StartupJuncture wel een goed jaar voor start-ups op het gebied van medische technologie. Zo was implantatenbedrijf G-Therapeutics goed voor de grootste financieringsdeal. De onderneming met vestiging in Eindhoven haalde 26 miljoen euro binnen. Ook de medische start-ups Nightbalance en BlueBee deden goede zaken.