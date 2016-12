Honda roept 650.000 minivans terug in VS

NEW YORK - Honda Motor roept bijna 650.000 Odyssey-minivans terug in de Verenigde Staten. De wagens moeten langs de garage, omdat de stoelen in de tweede rij mogelijk niet goed blijven vastzitten in geval van een crash.

29-12-2016

Het gaat om auto's met bouwjaar 2011 of later. Voor zover bekend heeft het euvel nog geen slachtoffers veroorzaakt. De eigenaren van de betreffende wagens krijgen komende maanden een brief met nadere informatie. De onderdelen die vervangen moeten worden zijn pas in het voorjaar leverbaar, aldus de Japanse fabrikant.

Ook in Canada en Mexico zullen nog minivans worden teruggeroepen, maar Honda verstrekte donderdag nog geen aantallen met betrekking tot die recalls.